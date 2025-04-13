تكنولوجيا: تسريب حافظة iPhone 17 Pro يكشف عن تصميم جديد مع شريط كاميرا يشبه هواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات الأخيرة إلى أن جهاز iPhone 17 Pro القادم قد يحمل تصميمًا جديدًا بشكل كبير لوحدة الكاميرا الخلفية، على الرغم من أن أبل لم تؤكد أي تفاصيل رسمية بعد.

وظهرت صور لحافظات طرف ثالث، والتي نشرها بشكل متكرر المُسرب المعروف في مجال أبل، Sonny Dickson، تظهر تقطيعًا أفقيًا أكبر يمتد عبر الجزء العلوي من الجهاز.

وقد أثار هذا التغيير المحتمل التكهنات بأن أبل قد تتحول إلى شريط كاميرا كامل العرض لأول مرة في تاريخها. يُذكر أن Dickson يعتبر من أبرز الشخصيات في مجال تسريبات أبل، حيث قدم صورًا دقيقة لأجهزة مبكرة وتسريبات لحافظات الأجهزة المبنية على تصاميم CAD.

وسبق له أن أثار الانتباه بتسريبات iPhone 5C، وأصبح منذ ذلك الحين مصدرًا موثوقًا للعديد من التسريبات المتعلقة بإكسسوارات iPhone.

كما رصدت MacRumors لأول مرة الصور التي تُظهر هذا التغيير في تصميم الحافظة، الذي يختلف عن أي تصميمات سابقة.

فبدلاً من الجزيرة المستطيلة أو المدورة للكاميرا، التي ظهرت في iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro، يبدو أن النموذج الجديد يدعم وحدة كاميرا تمتد عبر عرض الجهاز بالكامل. وقد قارن البعض هذا التصميم المحتمل مع تصميم Google Pixel 6 وما تلاه من نماذج، والتي اعتمدت شريطًا كاميرًا أفقيًا مشابهًا.

قد يوفر هذا التصميم الجديد بعض الفوائد التقنية لأجهزة أبل، مثل تحسين توزيع الحرارة، وتوسيع المسافة بين العدسات، ودعم ميزات الفيديو المكانية المتوافقة مع Apple Vision Pro. ومع ذلك، تبقى هذه الفوائد محل تكهنات دون تأكيد رسمي من الشركة.

كما هو الحال مع الأجيال السابقة، من الممكن أن يؤثر أي تغيير في تصميم وحدة الكاميرا على توافق الملحقات. وقد كانت أبل دائمًا ما تحدث إمكانيات الكاميرا كل عام، لكن هذا التغيير المقترح قد يمثل أول تحول رئيسي في تصميم وحدة الكاميرا منذ إدخال الشكل المربع لأول مرة مع iPhone 11 Pro.

من غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت طرازات iPhone 17 و iPhone 17 Plus ستعتمدان نفس التصميم، حيث استخدمت أبل دائمًا طرازاتها الاحترافية لعرض الاتجاهات الجديدة في التصميم والابتكارات في مجال الكاميرا. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025.

في النهاية، رغم أن التسريبات توفر لمحة مثيرة عما قد يحدث، إلا أنه يجب التنبيه إلى أن أبل لم تؤكد أي تغييرات حتى الآن. لذا يجب التعامل مع جميع تكهنات التصميم بحذر حتى الإعلان الرسمي.

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