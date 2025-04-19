الامارات | حصر استخدام الزي الوطني في إعلانات التواصل الاجتماعي على المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم"، أن القرار التنظيمي الذي تمت الإشارة إليه في جلسة المجلس الوطني الاتحادي بشأن حماية الهوية الوطنية لم يتم العمل به بعد، حيث يستهدف تنظيم الإعلانات التي يتم تداولها أو نشرها أو بثها من خلال صناع المحتوى والمعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي فقط وليس في الإعلام بشكل عام.

وأكدت المصادر، أنه بموجب القرار التنظيمي الذي سيتم تفعيله قريباً من قبل مجلس الإمارات للإعلام، يتوجب على الجهات الراغبة في نشر إعلانات تتضمن الزي الوطني، أو أي من الرموز المرتبطة بالموروث الثقافي والحضاري للدولة، الاستعانة بمواطن إماراتي لأداء الإعلان، وذلك حفاظاً على الهوية الوطنية وضمان تقديم المحتوى بما يعكس القيم الثقافية للدولة.