شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 16يتوسع أخيرًا ليشمل هواتف جوجل بيكسل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل التحديث التجريبى الرابع لنظام أندرويد 16، ليصل إلى مرحلة استقرار المنصة الثانية ، ويمكن للمطورين الذين حسّنوا تطبيقاتهم لتتوافق مع أندرويد 16 الآن إرسال تحديثاتهم عبر متجر جوجل بلاي ، يُعدّ هذا التحديث التجريبي الأخير النسخة شبه النهائية، حيث تم الانتهاء من جميع إعدادات سلوك التطبيق ووظائف الخلفية.

ما أهمية ذلك؟

حتى الآن، اقتصرت النسخة التجريبية العامة لنظام أندرويد 16 على هواتف بيكسل الذكية من جوجل، ومع إصدار النسخة التجريبية الرابعة من أندرويد 16، تقول جوجل إن المزيد من شركات الأجهزة تنضم إلى حملة الاختبارات.

ما الجديد فى أندرويد 16؟

فى أندرويد 16، لن يُستقبلك تحديث شامل لواجهة المستخدم، ولكنه يتضمن مجموعة من التغييرات الوظيفية ، بدايةً يتم الآن توفير إشعارات مباشرة مع شريط تقدم وتحديثات فورية على مستوى النظام بأكمله ، وستتيح ميزة Audio Share للمستخدمين إرسال البث الصوتي لهواتفهم إلى أكثر من زوج واحد من سماعات الأذن وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث.

كما سيُقدّم التحديث أيضًا تقنية معدل التحديث التكيفي، التي تُمكّن الشاشة من زيادة أو خفض معدل التحديث تلقائيًا لتوفير طاقة البطارية ، كما تُتيح جوجل للمطورين تحكمًا أكثر دقة في ردود الفعل اللمسية في تطبيقاتهم.

فيما يتعلق بالكاميرا، يعتمد أندرويد 16 نظام هجين يُسهّل بشكل كبير ضبط عرض وحساسية الضوء (ISO)، والإضاءة في تطبيقات الكاميرا، كما يُوسّع نظام التشغيل الجديد نطاق عناصر تحكم مماثلة لضبط درجة حرارة اللون والصبغة في تسجيل الفيديو.

وبفضل التحديثات فى منصة Health Connect، سيتمكن المستخدمون من مشاركة السجلات الطبية والصحية بين التطبيقات المختلفة بتنسيق FHIR.

كما تُقدّم جوجل دفعة قوية لميزات إمكانية الوصول هذه المرة.

وتقول الشركة ، ُضيف أندرويد 16 إمكانية لمستخدمي أجهزة السمع LE Audio للتبديل بين الميكروفونات المدمجة في أجهزة السمع والميكروفون على هواتفهم للمكالمات الصوتية ، ومن المُرجّح أن نسمع المزيد عن أندرويد 16 والجدول الزمني للإصدار العام في مؤتمر جوجل للمطورين I/O القادم في مايو.

