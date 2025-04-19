ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب قرفة بعد الغداء يوميا؟.. لن تصدق النتائج

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل الاهتمام بأسلوب الحياة الصحي، يعود مشروب القرفة إلى الواجهة كأحد الخيارات الطبيعية المفيدة للجسم، فهو ليس مجرد مشروب دافئ بطعم مميز، بل يحمل في طياته فوائد صحية عديدة، خاصة عند تناوله بدون سكر، إذ يعد هذا المشروب البسيط الاختيار الأفضل لكثير من الباحثين عن مشروبات طبيعية صحية.

تثبيت مستوى السكر في الدم

كشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، لـ«الوطن» ما يحدث للجسم عند تناول كوب قرفة بعد الغداء، موضحًا أنه ينصح بتناول كوب من القرفة بعد الغداء على أن يكون بدون سكر، موضحًا إنه يساعد في تثبيت مستوى السكر في الدم وتقليل الشعور بالجوع.

فوائد مشروب القرفة بدون سكر

- تنظيم مستوى السكر في الدم:

القرفة تساعد في تحسين حساسية الإنسولين، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري من النوع الثاني، أو لمن يعانون من مقاومة الإنسولين، إذ إن تناولها بدون سكر يعزز هذه الفائدة بشكل كبير.

-تحفيز عملية الهضم:

القرفة تساهم في تحسين عملية الهضم، والتقليل من مشاكل مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

- تعزيز معدل الأيض والمساعدة في خسارة الوزن:

القرفة قد تساعد في تعزيز عملية حرق الدهون وزيادة معدل الأيض، ما يجعلها مشروبًا مثاليًا لمن يحاولون فقدان الوزن، خاصةً إذا تم استهلاكها بدون سكر.

- مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة:

القرفة تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات المزمنة في الجسم.

- تعزيز صحة القلب:

تناول القرفة قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

- تحسين الدورة الدموية:

القرفة تحتوي على مركبات تساعد على توسعة الأوعية الدموية، ما يساهم في تحسين تدفق الدم وزيادة النشاط والطاقة.

- تقوية المناعة:

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات، يمكن لمشروب القرفة أن يساعد في تقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوى.

- تقليل آلام الحيض:

مشروب القرفة يعتبر من العلاجات الطبيعية التي تساعد في تقليل التشنجات الحيض عند النساء.