تكنولوجيا: مايكروسوفت توزع أكواد هدايا Xbox مجانية عشوائيًا خلال تخفيضات الربيع 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر تخفيضات Xbox Spring Sale 2025 بتقديم خصومات ضخمة على أكثر من 1000 لعبة، لكن ما قد يثير اهتمام اللاعبين أكثر هو العرض الخاص من مايكروسوفت. حيث تقوم الشركة بتوزيع رموز بطاقات هدايا مجانية بقيمة 5 دولارات أو 10 دولارات، لتستهدف بذلك اللاعبين الذين يفضلون التوفير.

رغم ذلك، يبدو أن هذه العروض عشوائية، حيث أشارت بعض المشاركات على Reddit إلى أن الرسائل تتناثر هنا وهناك. لذا، يجب على اللاعبين التحقق من صناديق الوارد في تطبيق أو وحدة تحكم Xbox الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانت مايكروسوفت قد أرسلت لهم أحد هذه الرموز.

الغريب أن بعض الحسابات غير النشطة، والتي لم يتم استخدامها منذ سنوات، قد تتلقى أيضًا هذه الرموز. فوجئ العديد من اللاعبين عندما وجدوا رسائل من مايكروسوفت على حساباتهم القديمة.

في الوقت نفسه، يعتقد بعض عشاق Xbox الذين يشترون ويلعبون الألعاب بانتظام أنهم أولى بهذه العروض. ومع استمرار بيع Xbox Spring حتى 30 أبريل، من المحتمل أن تواصل مايكروسوفت توزيع هذه الرموز المجانية.

تتضمن العروض خصومات على ألعاب مثل Red Dead Redemption 2 التي تحظى بخصم 80٪ بسعر 14.99 دولارًا، بالإضافة إلى Mortal Kombat 1 مع DLC بسعر 29.69 دولارًا بعد الانتقادات التي طالت توسعاتها. يمكن للاعبين استخدام رموز بطاقات الهدايا لخفض أسعار هذه الألعاب بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، مع ترويج البيع الحالي، يبدو أن رموز بطاقات الهدايا المجانية لا تعتمد على ولاء اللاعبين فقط. بل تتيح مايكروسوفت للاعبين كسب نقاط من خلال Microsoft Rewards ثم إنفاقها على الألعاب أو الاشتراكات.

ومع ذلك، أصبح جمع هذه النقاط أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد أن رفعت مايكروسوفت أسعار الاشتراكات التلقائية لGame Pass في أبريل 2024، مما أثار استياء العديد من اللاعبين.

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