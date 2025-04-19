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المملكة وروسيا تعززان التعاون في الخدمات البلدية والتنمية الحضرية

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واس -  الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يبدأ معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم الاثنين القادم، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البلدية، والتخطيط العمراني، وتطوير المشهد الحضري.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تدعم مستهدفات المدن في رؤية المملكة 2030.

العلاقات السعودية الروسية

ويعقد معاليه خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين روسيين أبرزهم وزير البناء والإسكان إيريك فايزولين وقيادات الهيئات والمراكز المتخصصة في تنظيم المدن والبنية التحتية.

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وذلك لمناقشة مجالات التعاون في تطوير المرافق البلدية، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات في الحيز الحضري.
وتهدف الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الروسية في إدارة المدن الكبرى وتكامل وسائل النقل، وتنسيق الفراغات العامة.

الاستدامة الحضرية في المدن السعودية

ويأتي ذلك بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة الخدمات وتعزيز الاستدامة الحضرية في المدن السعودية.
وتشمل الزيارة بحث فرص توقيع اتفاقيات تعاون نوعية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات البلدية في البلدين.
وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرات وتبادل الخبرات في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة النفايات والتشجير الحضري والبنية التحتية الذكية، في ظل استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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