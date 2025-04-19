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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وروسيا تعززان التعاون في الخدمات البلدية والتنمية الحضرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يبدأ معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، يوم الاثنين القادم، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الخدمات البلدية، والتخطيط العمراني، وتطوير المشهد الحضري.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تدعم مستهدفات المدن السعودية في رؤية المملكة 2030.
وذلك لمناقشة مجالات التعاون في تطوير المرافق البلدية، وتطبيق مفاهيم المدن الذكية، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات في الحيز الحضري.
وتهدف الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الروسية في إدارة المدن الكبرى وتكامل وسائل النقل، وتنسيق الفراغات العامة.
وتشمل الزيارة بحث فرص توقيع اتفاقيات تعاون نوعية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات البلدية في البلدين.
وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرات وتبادل الخبرات في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة النفايات والتشجير الحضري والبنية التحتية الذكية، في ظل استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلية.
ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتبادل الخبرات وبناء شراكات دولية تدعم مستهدفات المدن السعودية في رؤية المملكة 2030.
العلاقات السعودية الروسيةويعقد معاليه خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع مسؤولين روسيين أبرزهم وزير البناء والإسكان إيريك فايزولين وقيادات الهيئات والمراكز المتخصصة في تنظيم المدن والبنية التحتية.
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وتهدف الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الروسية في إدارة المدن الكبرى وتكامل وسائل النقل، وتنسيق الفراغات العامة.
الاستدامة الحضرية في المدن السعوديةويأتي ذلك بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة الخدمات وتعزيز الاستدامة الحضرية في المدن السعودية.
وتشمل الزيارة بحث فرص توقيع اتفاقيات تعاون نوعية وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الجهات البلدية في البلدين.
وذلك لمتابعة تنفيذ المبادرات وتبادل الخبرات في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة النفايات والتشجير الحضري والبنية التحتية الذكية، في ظل استعداد المملكة لاستضافة أحداث عالمية مستقبلية.