شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. بورصة موسكو تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

سعر الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 7.45 نقطة، ما نسبته 0.26%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2872.77 نقطة.وبدوره، أنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة 1.35%، ما يعادل 14.87 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1115.38 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي اليوم، أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 88 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 81.1371 روبل.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.03 روبل، ليبلغ 92.2232 روبل، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10 كوبيكات، ليصل إلى 11.0889 روبل.