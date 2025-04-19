الدفاع المدني: انتشال أشلاء شهيدين في محيط راشيا الفخار

افادت المديرية العامة للدفاع المدني٬ بان "فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تمكنت اليوم، من انتشال أشلاء شهيدين في محيط بلدة راشيا الفخار – قضاء حاصبيا، نتيجة العدوان الإسرائيلي السابق على لبنان".
واشارت في بيان٬ الى انه "قد تم نقل الأشلاء المنتشلة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، حيث ستُجرى الفحوصات المخبرية اللازمة، لا سيما تحليل الحمض النووي (DNA)، لتحديد هوية الشهيدين وفقاً للأصول المعتمدة".
واكدت المديرية العامة للدفاع المدني "استمرارها في تنفيذ عمليات البحث والمسح الميداني في المناطق المتضررة، بكل تفانٍ وإخلاص، في سبيل الكشف عن مصير جميع المفقودين".
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