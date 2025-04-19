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تجربة لا تنسى.. فعاليات متنوعة بمنطقة الجماهير في حلبة كورنيش جدة

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقطبت منطقة الجماهير المقامة بحلبة كورنيش جدة، العديد من سكان وزوار المحافظة، بالتزامن مع جائزة الكبرى stc، التي تحتضنها الحلبة خلال الفترة 18 - 20 أبريل الجاري.
واستمتع زوار المنطقة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية ذات الطابع العالمي؛ ما يعزز كون محافظة جدة وجهة سياحية عالمية زاخرة بالفرص الترفيهية والاستثمارية.
منطقة الجماهير في حلبة كورنيش جدة - واس

حلبة كورنيش جدة

وتضمنت منطقة "الجماهير" -إحدى أبرز المواقع الترفيهية بالحلبة- عددًا كبيرًا من الفعاليات والتجارب والألعاب التفاعلية التي تقدمها للزوار.
منطقة الجماهير في حلبة كورنيش جدة - واس

إضافة إلى العروض الفنية وسيحظى جمهور الفورمولا1، إلى جانب الإثارة على المضمار بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الترفيهية، وأنشطة تناسب جميع أفراد العائلة، وشاشات عملاقة لمتابعة السباق، ومنافذ لبيع المنتجات الرسمية والسلع التذكارية لهذا الحدث العالمي؛ ما يمنح الجميع تجربة فريدة لا تُنسى.
منطقة الجماهير في حلبة كورنيش جدة - واس

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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