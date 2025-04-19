شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يمنح ميدالية الاستحقاق لـ304 مواطنين لتبرعهم بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقةُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 304 مواطنين ومواطنات لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق: عبدالله بن محمد قوقندي, فهد بن شايع الشايع, الرقيب/ عبدالكريم بن محمد الباهلي, طارق بن علي الغامدي, الوكيل الرقيب / موسى بن جعفر أبو المكارم, الرقيب / فرحان بن حمد العنزي, خالد بن عبداللّه الغازي, عبدالملك بن مازن السيد, مازن بن عبدالله المالكي, علي بن مرعي السيد, عبدالحميد بن عثمان العمودي, فهد بن هلال العنزي.وشملت الأسماء؛ العريف / حسن بن عبد الله أبوبكر, حمد جهامان آل الحارث, عبدالله بن يوسف الزهراني, بندر بن مهزع الحربي, الجندي أول / نايف بن فهد القحطاني, محمد بن عايض الحربي, بنان بنت إبراهيم القصير, خالد بن عوض العنزي, الملازم أول / عبد المجيد بن أحمد الثابت, عادل بن شباب المحمدي, علي بن إبراهيم الغامدي, العريف / غازي بن مرزوق الحربي, مرح بنت عماد ناضرين, عمر بن صالح الصبحي, النقيب/ تركي من سعود العجالين.كما شملت الأسماء؛ العريف/ خالد بن عبدالله المطيري, فيد عثمان العريفج, العريف/ عبد العزيز بن محمد بلوش, بندر بن عامر عسيري, عبدالرحمن بن عبداللّه الشعيبي, سعود بن محمد السبيعي, عبدالعزيز بن مبارك السعيد, وكيل الرقيب/ باسم بن معتوق الثمالي, بارا بنت أحمد الحقيل, الملازم أول/ سعود بن عصام العتيبي, خالد بن عبد الله جحلان, سعد بن حمد الطاهر, علي بن الحسين الحميدي, العقيد / حسن بن مشبب القحطاني, أسامة بن عابد جستنيه, محمد بن حسين عاطف.وشملت الأسماء؛ عبد اللّه بن صالح الهمامي, عمر بن سالم باهارون, فائح بن علي الشلوي, صالح بن إبراهيم الكلية, بسام صقر العنزي, أسامة بن سعيد الحربي, عثمان بن مسفر آل صويان, فيصل بن عبدالعزيز المشعل, فيصل بن عبدالعزيز الرحيلي, الأمير / عبدالرحمن بن فيصل بن عبد العزيز, علي خالد الأسمري, إياد بن فيصل مصلي, علي بن سالم التميمي, الهنوف خلوفة الشهري, معاذ بن يوسف الغيث.كما شملت الأسماء؛ ملازم / بدر بن مسحل العتيبي, محمد بن صالح أبو عباة, فهد جلوي الدوسري, ضيف الله بن ناصر الشهراني, أحمد بن مقبول فقيري, عبدالرحمن بن سعد الجعيد, صالح عبدالرحيم حسين, فهد قبلان العنزي, عبدالله بن جابر عبدلي, النقيب المهندس/ عبدالرحمن بن معتوق الحليفي, العريف/ فواز بن قليل الحارثي, سلطان بن عبداللّه باعطية, بندر بن خالد الزعبي, سعد بن صالح الشهري, رائد بن ذعار الحربي, عبد الله بن فهد الدبيس, محمد بن علي العامري, ريان بن يوسف الجبري.وشملت الأسماء؛ علي بن حسن الصالح, عبدالرحمن بن سالم العنزي, الوكيل الرقيب/ فزاع بن فهد الدوسري, عمر بن محمد الأحمدي, فواز بن ثاني الشراري, الجندي أول/ يوسف بن محيسن الرشيدي, عبدالرحمن بن سعد الهوساوي, بدر بن هضيب الحربي, وكيل الرقيب/ رافع بن مسفر آل لشعث, فيصل فهد الدهيش, أيمن بن مروعي شافعي, عمر بن رشيد الجهني, سامي بن عوض الصاعدي, محمد بن سليمان الحامد, رئيس الرقباء/ عبدالرحمن بن أحمد الأسمري، يامي بن يحيى حارثي.كما شملت الأسماء؛ إبراهيم بن صالح العبيدان, فواز بن حامد الشريف, وكيل الرقيب/ سعد بن مبارك القحطاني, الأمير / منصور بن سعد بن محمد, خالد بن عبد الرحمن الراشد, عمر بن عبدان الشراري, خالد بن عبدالله العبدكريم, ماجد بن حسين بكري, عبدالكريم بن حزام الحربي, أنس بن محمد بريكبت, أيمن بن منصور الأحمري, أحمد بن علي عسيري, العريف/ فواز بن سفير العتيبي, عاصم بن عبد العزيز الحصين, علي بن حسن المعيرفي, بدر بن عائض العصيمي, الرقيب/ بندر بن أحمد كليبي, فيصل بن عبدالرحمن الغامدي, علي بن حمد الفريح, حسين بن حسن المطيري, الرقيب/ محمد بن هادي الفهادي, الرقيب أول / حبيب بن سعيد سلطان.وشملت الأسماء؛ الرقيب أول/ إبراهيم بن مثيب السبيعي, سعد بن ناصر الحرقي, النقيب المهندس/ عبدالرحمن بن محمد الصانع, عبدالله بن سلمان القثامي, ابتسام بنت سليمان العمار, فهد بن إبراهيم إبراهيم, العريف/ يحيى بن هادي طوهري, عبدالرحمن بن محمد اللحياني, الرقيب/ سليمان بن حسن السلامة, سعيد بن حسين الجويبر, ماجد بن ساعد الصاعدي, قاسم بن محمد العبدالله, عامر بن محمد التزاري, سامي بن عبداللّه العيسى, رئيس الرقباء/ أحمد بن مفرح الحربي, الرقيب/ سعود بن مريزيق الرشيدي, وكيل الرقيب / بندر بن عبده شراحيلي, عبدالرحمن بن حسن الحسن, ماجد بن فهيد الشمري, الرقيب/ سعود بن سريحان الطيري, مائل بن عمران العرماني, وكيل الرقيب/ فهد بن سعد النتيفات, العقيد / سعد بن محمد المالكي, حبيب بن حسن آل حسين, فواز بن سالم الرشيدي, خالد بن فالح الفالح.وشملت الأسماء؛ الرقيب أول/ عبداللّه بن محمد غيلان, غازي بن سعيد الغامدي, مهند بن عبد الرؤوف سراج, سعيد بن عبدالرحمن الشهراني. نايف بن إبراهيم العوين, خالد بن منصور العنزي, أحمد بن رجاء الرشيدي, محمد بن مبارك الدوسري, بندر بن محمد النصير, عبدالله بن سعيد القحطاني, الرقيب أول/ سعود بن محمد الشمري, حاتم بن عطية الثقفي, الرئيس رقباء/ محمد بن عايض القحطاني, عبدالعزيز بن عبد الرحمن الحربي, مشعل بن إبراهيم الصغير, فيحان بن سقيان العتيبي, خالد بن علي الشهراني, العقيد/ غريب بن عبدالرحمن الطياش, وكيل الرقيب/ حمد بن مرزوق آل فلكة, عصام بن محمد السمحان, سلطان بن محمد التخيفي, عبدالعزيز بن مانع آل نصيب.وشملت الأسماء؛ إسماعيل بن حسن الحجاجي, المقدم/ عبدالرحمن من حسن الأسمري, عبدالرحمن بن أحمد السفياني, بندر بن مسعود الأحمدي, العقيد/ تركي بن صحن الدويش, عبداللّه بن محمد البراهيم, عيسى بن محمد بن خضر, أكرم بن حامد الفريدي, أحمد بن عبدالعزيز العماري, بندر بن حامد الجهني, عيد بن سالم العوفي, صالح بن إبراهيم الشريف, حسين مهدي الجارودي, عبدالمجيد بن عبداللّه البشر, سعد من محمد المطيري, عبدالله بن حميد الجهني, سعود بن منير المطيري, فيصل فلاح المطيري, الرقيب/ خالد بن محمد القبلان, عبدالله بن ظفر ظفر, الرقيب/ عادل بن عيفان العتيبي, ناصر بن سعود شينان, سعد بن عبدالله القرني, تركي بن ناصر البريدي.كما شملت الأسماء؛ صالح بن محمد العيسى, خالد بن سعد الجابري, راشد بن سعد الشليل, رئيس رقباء/ فهد عطاالله الخضيري, الوكيل الرقيب/ علي بن ناصر الكثيري, المقدم/ بندر بن حمود العتيبي, خالد بن علي الأحمري, خالد معوض العوفي, الرقيب/ عبدالرحمن بن مبارك الصرامي, المهندس/ عبدالله بن أحمد مشهور, محسن بن أحمد المالكي, علي بن محمد بافقيه, إيمان بنت يوسف بني بخش, احمد بن حبيب الغزال, بدر بن بخيت الجهني, بندر بن فيصل جستنيه, عبد اللّه بن عناد العنزي, فيصل بن بلال الجابري, عادل بن فهد القاسم, الرئيس رقباء/ سلمان بن مهدي الشهري, بندر بن جديع العنزي, عبدالله بن عبد العزيز العمار, سعود بن عبدالعزيز آل سالم, الرقيب/ خالد بن حمد الوايل, إبراهيم بن محمد اليحيى, بدرية بنت سليمان العمار, رئيس الرقباء / سامي بن عيد الحازمي, جابر بن يحيى القحطاني.وشملت الأسماء؛ سعود بن عبدالعزيز المقبل, رئيس الرقباء/ عبدالرحمن بن مبروك آل ربيع, علي بن عبدالله آل إبراهيم, فهد بن حمود السراني, فالح بن غازي السعدون, فهد بن محمد السياري, فواز بن عبيدالله السواط, أيمن بن إبراهيم سيد, المقدم/ سامي بن محمد السالم, الرقيب/ عبدالرحمن بن سعود العنزي, رضا بن عبدالوهاب بافقيه, تركي بن سليمان العنقري, ماجد بن علي العصيمي, المقدم/ بندر بن موسى الفيفي, رامي بن عبدالله الأحمدي, ماجد بن سعد المطرفي, دواس بن علي السويد, فهد بن أحمد القاضي, عبدالله بن عيسى العمر, خالد بن عبدالله المقرن, سعد من محمد المحارب, بريكان بن عطية الحارثي, الرقيب/ حامد بن أمين حلواني, فهد بن محمد اللبيدي.كما شملت الأسماء؛ أحمد بن عايض الأحمري, منصور بن محمد البشر, الوكيل الرقيب/ عبدالهادي بن سالم المالكي, مشاري بن سلطان السلطان, أديب بن حسان البخاري, عبدالعزيز بن علي العبودي, وكيل الرقيب/ بلغيث بن سعيد العامري, بندر من فهد القريعان, بندر بن كساب الحربي, سعود بن حامد الخثعمي, سلطان بن صالح بن رمال, طارق بن عبدالله رحمي, علي بن عبدالله الشويخات, علي بن حسن الماص, فهد بن عبدالرحمن الفرحان, محمد بن نجم الدين الصيني, فيصل بن عبدالرحمن العتيبي, أحمد بن حمد العماد, محمد بن عيد الرويلي.وشملت الأسماء؛ ماجد بن ناصر العوض, عبدالمجيد بن فهد العجلان, محمد بن عبدالله المالكي, عبدالله بن علي الشمراني, صالح بن عبدالله الشعيبي, عبده بن محمد نجمي, يحيى بن محمد صميلي, حسن بن علي حمدي, إبراهيم بن مبارك الراشد, علي بن يوسف الموسى, محمد من إبراهيم العتيبي, إبراهيم بن صالح بوعبيد, زكريا بن يحيى نجمي, سعيد بن أحمد آل عيسى, إبراهيم بن عمران الشرفا, محمد بن باسل الفريح, محمد بن رشيد الرشيد, عبدالله بن فهد الحرشان, إبراهيم بن ماجد العجلان, عبدالمجيد بن نافع الحربي, عبدالرحمن بن ناصر المزروع, فهد بن صالح العنزي.وشملت الأسماء؛ ابتسام بنت سليمان العمار, إبراهيم بن صالح الحميدان, وكيل الرقيب/ زياد بن ناصر الثقفي, أحمد بن محمد الحربي, أحمد بن صالح الحربي, أحمد بن عبدالله الخشلان, أحمد بن حسين الراشد, سلطان بن عطية المصلوخي, الرقيب أول/ مجدي بن مريع حكمي, عمر بن محمد القويز, مشاري بن سعيد الزهراني, الجندي أول/ سلطان بن فالح المطيري.وشملت الأسماء؛ سالم بن عبدالله المالكي, العميد/ علي بن محمد الرميح, محمد بن عبدالله العجيري, فيصل بن فهد الخريصي, النقيب/ محمد بن صالح الزهراني, الرقيب/ مبارك بن سعيد الأحمري, الرقيب/ مشبب بن محمد الأحمري, عبدالرحمن بن عبدالعزيز البنيان, عائض بن عوض القرني, الرقيب أول/ محمد بن رافع العنزي, محمد بن صالح السيف, عبدالله بن محمد الراشد, محمد بن إبراهيم الزهراني.