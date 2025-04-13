شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.8% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 11592 نقطة، وبتداولات بلغت 4.787 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 276.816 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.582 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 215 شركة ارتفعت أسهم 215 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، البحر الأحمر، والصناعات الكهربائية، ومسك، وأسترا الصناعية، وقو للاتصالات، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، صناعة الورق، ورعاية، والباحة، وأسواق العثيم، وأسواق المزرعة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.8%، عند 29141 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.738 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.644 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54.8 مليار ريال.

وارتفعت أٍهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.