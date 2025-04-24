سامر حنا يعلق على مشاركة جوزيف آصاف في مسرحيته " باراديسكو "

ميرنا وليد - بيروت - تريز رزق الله

إختيار الكاتب والممثل والمخرج سامر حنا لقصة مسرحيته الجديدة "باراديسكو"، كان جريئاً وعميقاً، فقد تميزت المسرحية بعنصر المفاجأة، إلى أن أدرك الحضور أنه إنتقل إلى مكان لا يحب الناس أن يتذكروه، ولا أن يتكلموا عنه. قارب سامر حنا موضوع الحياة بعد الموت بطريقة كوميدية، وركّز على علاقات البشر بين بعضهم البعض، فكانت المشهدية المسرحية ممتعة جداً، بفضل الحوارات العفوية واللوحات الراقصة التي قدمها فريق العمل.

"باراديسكو" تأليف وإخراج سامر حنا، وشارك بالتمثيل الممثلون جوزيف آصاف، جورج محفوظ، يارا أنطون، جوليان شعيا، ماريا بشارة، شربل أبي نادر وليال غصين.

قصة المسرحية

تدور قصة المسرحية حول شابين "فؤاد" و"أمير"، وجدا نفسيهما في عالم غريب، وبدآ بالبحث عن أجوبة على أسئلتهما، فيصادفان شخصيات غامضة، ويحاولان إستيعاب ما حصل وما الذي ينتظرهما، إلى أن أدركا أنهما على مفترق طريق، إما العودة إلى الحياة وإما الموت.

إنضم إلى فريق سامر حنا في مسرحية "بارديسكو"، الممثل المخضرم جوزيف آصاف، الذي تميز بأدواره مع الأخوين رحباني، ومع الممثل والكاتب جورج خباز وغيرهم، فشكل وجوده إضافة إلى هذه المسرحية، وعلق سامر حنا، قائلاً إن جوزف آصاف كان على نفس الموجة مع الممثلين الشباب.

موسيقى الثمانينيات

أعادت موسيقى الثمانينيات الحضور إلى أغاني شهيرة أحبوها، وما زالوا يرددونها حتى اليوم. دينامية الممثلين على المسرح كانت مدهشة، سواء بالتمثيل أو الرقص، وأشعلت المسرح من خلاللوحات إستعراضية راقصة، منحت العمل أجواء من الفرح والتفاؤل.

سامر حنا

لا يعتبر الكاتب والمخرج سامر حنا أن مسرحية "باراديسكو" نالت حقها، وأعرب عن رغبته بتجديد العروض لاحقاً. وهو يعتبر فريق العمل الذي يتعاون معه أساسياً، ولا يستطيع تحقيق مسرحياته لولاهم، ومن فريق العمل جوانا طوبيا التي تكتب الأغاني، وشربل أبي نادر الذي يهتم بالديكور والـ Set.