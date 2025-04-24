شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.7% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.7%، عند 11764 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.951 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 398.034 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.591 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 173 شركة ارتفعت أسهم 173 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 67، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، صناعة الورق، ودراية، والباحة، ومعادن، والإعادة السعودية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول كانت أسهم شركات، ملكية ريت، ومشاركة ريت، والكابلات السعودية، والجزيرة ريت، والبحر الأحمر، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.5%، عند 28598 نقطة، وبتداولات بلغت، 28.965 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.446 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54.036 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 37 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 42، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.