هايدي موسى تغني الغدر والخيانة

ميرنا وليد - بيروت - نجا بأعجوبة.. أنبوب معدني يخترق رأس رجل في الصين blob.core.windows.net/elnashra/elnashra/elfann/images/inline_article_image_new/8203208_1745502028.jpg?t=1745502036406" style="float: left;" />صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية هايدي موسى بعنوان "أنا وإنت يا قلبي" على طريقة الفيديو كليب وجاءت باللهجة المصرية، وبقالب غنائي درامي من حيث الأجواء الموسيقية للأغنية، وقام اللحن على مقام الصبا الذي يُعد أكثر المقامات حُزنا، اذ عبر عن شعور الحزن و"الزعل"، وشكل التوزيع الموسيقي تكاملاً مع الجُمل اللحنية، ما أضاف عمقاً لحالة الحزن الشديد.

صُورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد.

جسد فيديو كليب أغنية "انا وانت يا قلبي" خيانة الأصدقاء، حيث ينتشر هذا النوع من الخيانة على نطاق واسع، وتمحورت فكرة الكليب حول تعرض هايدي موسى للخيانة من صديقتها المقربة وطعنها في ظهرها على الرغم من أن هايدي تعاملت مع صديقتها كما أنها أخت لها، الّا أن الخائن لا يعترف بالصداقة والأخوة.

أغنية "انا وانت يا قلبي" من كلمات هاني الأشهب والحان كريم شاهين وتوزيع مصطفى غانم وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وكنا قد نشرنا لكم اليومتقريراًمن كواليس تصوير الكليب تضمن لقاءين مع هايدي موسى وفادي حداد.

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