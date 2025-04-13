تكنولوجيا: هاتف Vivo X200 Ultra يُتوقع أن يكون أنحف من Oppo Find X8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Vivo X200 Ultra سيكون منافسًا قويًا لـ Oppo Find X8 Ultra في الإطلاق المقبل، حيث يُتوقع أن يتشابهان في العديد من المواصفات.

من المتوقع أن تأتي الهواتف الرائدة في سلسلة X200 القادمة ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وهي أقل قليلاً مقارنةً بتلك الموجودة في الأجهزة السابقة.

كما يُعتقد أن هذه الهواتف ستدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، على الرغم من أن هناك احتمالًا لدعم تقنية إمدادات طاقة القيادة المباشرة، التي قد تتيح شحن الأجهزة دون الحاجة إلى استخدام البطارية.

من جهة أخرى، يعتبر Vivo X200 Ultra الأرفع بين المنافسين، حيث يُتوقع أن يكون بارتفاع 8.69 مم، مقارنةً بـ 8.8 مم في Oppo X8 Ultra. هذا قد يمنح X200 Ultra ميزة إضافية في هذا الجانب، خصوصًا عند المقارنة مع Xiaomi 15 Ultra الذي يأتي بارتفاع 9.4 مم.

من المتوقع أيضًا أن يستثني قياس X200 Ultra الجديد سنام الكاميرا الذي يبدو أنه يحوي معدات إضافية لتحسين الأداء، بالإضافة إلى التوافق مع ملحق عدسة احترافية جديدة. وتشير التسريبات إلى أن شاشة X200 Ultra ستتميز بتقنية “2K Zeiss Master”، مما يمنحها الأفضلية على شاشة X8 Ultra.

أما بالنسبة للأداء، يُعتقد أن Vivo X200 Ultra سيزود بأحدث مستشعر بصمة فوق الصوتية ومستوى أداء Snapdragon 8، مما يجعله منافسًا قويًا لـ X8 Ultra و Xiaomi 15 Ultra في إطلاقه المقرر في أبريل 2025.

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