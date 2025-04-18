شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح ميزات Gemini المتقدمة لجميع مستخدمى أندرويد مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة طال انتظارها، أعلنت شركة جوجل عن طرح ميزاتها المتقدمة في خدمة Gemini Live لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد مجانًا، بعد أن كانت حصرية لمشتركي Google One AI Premium المدفوع، وفقًا لتقرير نشره موقع 9to5Google.

الميزات الجديدة التي تستند إلى مشروع Astra تشمل مشاركة الشاشة والتفاعل عبر الكاميرا، ما يمنح المستخدمين تجربة تفاعلية متطورة مع مساعد جوجل الذكي، بدون أي رسوم.

ماذا تقدم Gemini Live؟

تم الكشف عن ميزات Gemini Live لأول مرة خلال فعاليات MWC 2025، حيث أوضحت جوجل أن الخدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط لقراءة محتوى الشاشة أو الكاميرا والتفاعل معه لحظيًا.

تتيح لك Gemini Live مثلًا أن تسأل عن أي شيء يظهر أمامك على الشاشة، سواء كان موقعًا إلكترونيًا، تطبيقًا، صورة أو حتى نصًا داخل تطبيق دردشة. كذلك يمكن توجيه الكاميرا إلى جسم معين وطرح أسئلة حوله، مثل طلب توصيات حول لون طلاء يناسب قطعة فنية أو التعرف على منتج معين.

لبدء مشاركة الشاشة، يكفي فتح واجهة Gemini والضغط على خيار “مشاركة الشاشة مع Live”. بمجرد التفعيل، يظهر عداد بجانب الوقت في شريط الحالة لتأكيد بدء الجلسة. كذلك يظهر إشعار مشابه لإشعارات المكالمات الهاتفية يشير إلى أن Gemini في وضع التفاعل المباشر.

أما عند تشغيل الكاميرا، فيكفي فتح Gemini في وضع ملء الشاشة واختيار زر الكاميرا، ليظهر محدد رؤية جديد مع إمكانية التبديل إلى الكاميرا الأمامية. تنصح جوجل المستخدمين بتحريك الكاميرا بثبات لتحقيق أفضل نتائج في التحليل البصري.

ما الأجهزة المدعومة؟

كانت الميزات متاحة سابقًا فقط لمستخدمي Pixel 9 ضمن خطة الاشتراك المدفوعة، لكنها ستكون قريبًا متاحة لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 10.0 أو أحدث، بما في ذلك الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

التفاعل السلس مع Gemini

أثناء التفاعل مع Gemini Live، يمكن للمستخدم التمرير داخل التطبيقات أو المواقع، حيث تقوم الخدمة باكتشاف التغييرات والتفاعل معها بصمت. عند اقتراب رد Gemini، تصدر اهتزازة خفيفة لتنبيه المستخدم. ويمكن إيقاف الجلسة في أي وقت عبر سحب شريط الإشعارات واختيار “إيقاف المشاركة”.

نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي التفاعلي

تُعد هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في تجربة الذكاء الاصطناعي للمستخدم العادي، حيث لم تعد هذه التقنية محصورة بالنخبة أو مشتركي الخطط المدفوعة. بل بات بإمكان أي شخص يحمل هاتف أندرويد الاستفادة من إمكانيات Gemini التفاعلية في الحياة اليومية، سواء في الدراسة أو العمل أو حتى الترفيه.