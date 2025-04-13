شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:وصول اول باخرة عملاقة لميناء المخا(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرى اليوم استقبال الباخرة باي 10 والتى تحمل مادة النشا في ميناء المخا بمحافظة تعز. وتعتبر هذه اول باخرة بهذا الحجم تدخل ميناء المخاء بعد الحرب. وكان في استقبالها كل موظفي الميناء.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل:وصول اول باخرة عملاقة لميناء المخا(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.