نهاية مأساوية لصفقة الزمالك السابقة.. وفاة هداف الدوري التركي السابق في ظروف غامضة بالصين

الشارقة - اميمة ياسر - توفي المهاجم الجابوني، آرون بوبيندزا، عن عمر 28 عامًا بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في أحد المباني بالصين، أثناء تواجده مع نادي تشجيانج.

الحادث وقع في ظروف غامضة، والسلطات الصينية تحقق في ملابساته لمعرفة هل هناك جاني أم ماذا حدث؟.



صحيفة "Fanatik" الرومانية، أكدت أن الوفاة قد تكون انتحارًا أو حادثًا عرضيًا، فيما رجحت رواية ثالثة وهي نشوب شجار بين بوبيندزا وشقيقه داخل الشقة قبل الحادث مباشرة.

نادي تشجيانج أعلن أن اللاعب غاب عن آخر التدريبات دون إخطار مسبق، وفشلت كل محاولات الوصول إليه قبل تأكيد وفاته، مما أثار القلق داخل أروقة النادي.

بوبيندزا انضم إلى النادي الصيني في الميركاتو الشتوي مقابل 800 ألف يورو من رابيد بوخارست، وقدم أداءً لافتًا بتسجيله 4 أهداف وصناعته لهدفين في 6 مباريات فقط.

في صيف 2023، دخل بوبيندزا في أزمة مثيرة مع الزمالك، حيث كان قريبًا من الانضمام للنادي، قبل أن يتراجع فجأة رغم إعلان الزمالك عن الصفقة، إلا أنه لم يصل إلى القاهرة وغيابه جاء دون سابق إنذار.

اعتبر الزمالك تراجع بوبيندزا المفاجئ نوعًا من الهروب، خاصة أن اللاعب ظهر لاحقًا في رومانيا للتوقيع مع رابيد بوخارست، ما تسبب في حالة من الغضب داخل النادي.

خلال فترة قصيرة مع رابيد، تسبب بوبيندزا في عدة مشاكل انضباطية، من بينها التأخر عن التدريبات، ما دفع النادي للتخلي عنه رغم بدايته التهديفية الجيدة.

نهاية بوبيندزا المأساوية طوت صفحة لاعب موهوب كان هداف الدوري التركي في موسم 2020/2021، وسط تساؤلات مؤلمة عن المصير الذي واجهه في هذا العمر المبكر.