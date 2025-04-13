الاقتصاد

عزم السعودية: ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عزم السعودية: ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض

شكرا لقرائتكم خبر عن عزم : ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع تشغيل مواقع وتطبيقات استدامة الرياض مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية اليوم.
وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024.
وأفادت بأن المشروع يهدف إلى تشغيل مواقع وتطبيقات استدامة الرياض، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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