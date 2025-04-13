شكرا لقرائتكم خبر عن عزم السعودية: ترسية مشروع مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات ترسية مشروع تشغيل مواقع وتطبيقات استدامة الرياض مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ الترسية اليوم.

وأضافت أن قيمة المشروع تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024.

وأفادت بأن المشروع يهدف إلى تشغيل مواقع وتطبيقات استدامة الرياض، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

