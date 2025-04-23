ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة رنا رئيس متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وفي أول ظهور لها بعد عقد قرانها، خطفت ياسمين الأنظار بجمالها وأناقتها بالصور، إذ ظهرت مرتدية فستان أبيض أنيق، جاء بأكمام طويلة وبوشاح ابيض طويل.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع صور رنا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بأناقتها وجمالها، وتمنوا لها السعادة في حياتها الزوجية.

وكانت رنا قد عقدت قرانها على خطيبها السابق في 16 آذار/ مارس الحالي بعد عودتهما مجددا، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء. وفاجأت رنا الجميع بخطوتها هذه خاصة بعد انفصالهما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد مرور 10 أشهر على علاقتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لـ رنا رئيس بعد عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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