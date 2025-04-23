السعودية | معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.. افتتاح السوق الحرة بمطار الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن تجمُّع مطارات الثاني، افتتاح السوق الحرة في مطار الطائف الدولي؛ وذلك امتداداً لاهتمام التجمُّع بتوفير تجربة عميل ذات مستوى عالٍ في المطارات التابعة لها.

يهدف مشروع السوق الحرة إلى تقديم تجربة تسوّق استثنائية للمسافرين الدوليين عبر مطارات التجمُّع الثاني، حيث يتمثل هذا المشروع في توفير سوق حرة معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.