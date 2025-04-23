هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحقق أثرًا ماليًا تجاوز 7.7 مليارات ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم، عن تحقيق أثر مالي تجاوز 7.7 مليارات ريال، وذلك عبر مراجعة ميزانيات المنطقة، والإسهام في ترتيب أولويات المشاريع التنموية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، وتعزيز كفاءة الإنفاق من خلال تطوير نماذج الميزانية، وأتمتة أدوات التحليل والتخطيط، والمشاركة في إعداد الميزانية الرأسمالية السنوية.

وأوضحت الهيئة أنهت سعت إلى بناء نموذج عمل تفاعلي مع الجهات الحكومية؛ لتشجيع رفع طلبات المشاريع ضمن رؤية تطوير شاملة، وضمان المواءمة مع الجهات الداعمة، بما يسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في المنطقة الشرقية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد، بما يخدم التنمية المستدامة في المنطقة، ونفخر بما أنجزه فريق كفاءة الإنفاق في الهيئة، وسنواصل العمل مع شركائنا في وزارة المالية؛ لتحقيق ممارسات مالية متقدمة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتلبية تطلعات القيادة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن فرق كفاءة الإنفاق هي فرق داخلية أُنشئت بناءً على الأوامر السامية؛ لتعزيز كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، وتتولى مهام دراسة وتحليل طلبات التمويل، وتقديم المبادرات النوعية، والمشاركة في إعداد الميزانيات العامة، ويخضع تقييم هذه الفرق لمجموعة من المعايير والمؤشرات؛ التي تهدف إلى قياس مدى فعالية، وكفاءة استخدام الموارد المالية، وتحقيق أعلى قيمة ممكنة مقابل الإنفاق.

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