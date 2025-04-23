إطلالة قصية مكشوفة الظهر لـ هبة نور تسحر عيون الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة السورية هبة نور أنظار متابعيها بجمالها رشاقتها في أحدث إطلالاتها عليهم، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيهبفستان باللون الاسود اللامع ذات أكما طيولة و ظهر مكشوف، زينت أطرافه بالفرو.



و من الناحية الجمالية، ربطت هبة شعرها على شكل ذيل الحصان بتسريحة مميزة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت تألقت هبة نور قد تألقت، بمجموعة صور ظهرت فيها من بالي، بفستان بتصميم ضيق ومميز، مفتوح عند الصدر ومكشوف الظهر، متوسط الطول، من دون أكمام، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت هبة نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 20,000 دولار.

