وزير النقل التركي: لا أضرار في الطرق والجسور جراء الزلزال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، إنه لا أضرار في الطرق والجسور جراء الزلزال الذي وقع اليوم الأربعاء.

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب إسطنبول اليوم الأربعاء وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية، وفق “العربية”.

ويقطن إسطنبول نحو 16 مليون نسمة.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن سكانا أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.

وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (09:49 بتوقيت غرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

وقالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصا أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.

وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن قوة الزلزال كانت 6.02 وإن مركزه على عمق عشرة كيلومترات.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية التركي: “لم تردنا حتى الآن أي بلاغات بشأن أضرار ناجمة عن الزلزال”.

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