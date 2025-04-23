السعودية | تعيين تيمور شكر الله متحدثًا رسميًا لهيئة الهلال الأحمر السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، قرارًا بتعيين مساعد الرئيس للتطوير المؤسسي الدكتور تيمور شكرالله جان، متحدثًا رسميًا للهيئة.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز تواصلها المؤسسي وتفعيل قنوات الاتصال مع وسائل الإعلام والجمهور، وتقديم المعلومات الدقيقة حول خدماتها الإسعافية والإنسانية، والرد على الاستفسارات الإعلامية محليًا ودوليًا.

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