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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة تحصد أربع ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصد مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أربع ميداليات فضية وبرونزية، خلال مشاركته في معرض جنيف الدولي للاختراعات بنسخته الـ 50، الذي أُقيم في مدينة جنيف السويسرية، وسط مشاركة ما يصل إلى 900 مخترعٍ من 40 دولة حول العالم.
وحقق مركز الابتكار وريادة الأعمال الميدالية الفضيّة عن اختراع ”علامة مرجعية ثابتة في طب الأسنان“، قدَّمته الدكتورة سارة النفيعي.
وثلاث ميداليات برونزية عن اختراعات علمية، شملت: ”كرسي متحرك ذكي يُتحكم به عبر إشارات الدماغ ووميض العين لاسلكيًا“، قدمته الدكتورة هيا الشهراني. و”أداة مصممة لعزل الأسنان المتضررة هيكليًا تستند إلى اللثة لتثبيت الحاجز المطاطي“، قدمته الدكتورة فهدة القحطاني. إضافة إلى ”تركيبة دوائية مضادة لمرض السكري تحتوي على فريديلين كمكون فعّال“، قدمته الدكتورة تغريد آل عمر.
وجاءت مشاركة مركز الابتكار وريادة الأعمال في المعرض خلال الفترة 9-13 أبريل 2025م؛ بهدف تعزيز الحضور العلمي للجامعات السعودية على الساحة الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل مع جميع المخترعين والباحثين حول العالم وتعريفهم بالجامعة، إضافة إلى التعاون مع المهتمين بتسويق الاختراعات تجاريًا.
وتعكس مشاركة مركز الابتكار وريادة الأعمال جهوده في المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال تقديم بيئة أكاديمية داعمة لأعضاء هيئة التدريس، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، وتعزيز الحضور الدولي المؤثر.
وحقق مركز الابتكار وريادة الأعمال الميدالية الفضيّة عن اختراع ”علامة مرجعية ثابتة في طب الأسنان“، قدَّمته الدكتورة سارة النفيعي.
وثلاث ميداليات برونزية عن اختراعات علمية، شملت: ”كرسي متحرك ذكي يُتحكم به عبر إشارات الدماغ ووميض العين لاسلكيًا“، قدمته الدكتورة هيا الشهراني. و”أداة مصممة لعزل الأسنان المتضررة هيكليًا تستند إلى اللثة لتثبيت الحاجز المطاطي“، قدمته الدكتورة فهدة القحطاني. إضافة إلى ”تركيبة دوائية مضادة لمرض السكري تحتوي على فريديلين كمكون فعّال“، قدمته الدكتورة تغريد آل عمر.
وجاءت مشاركة مركز الابتكار وريادة الأعمال في المعرض خلال الفترة 9-13 أبريل 2025م؛ بهدف تعزيز الحضور العلمي للجامعات السعودية على الساحة الدولية، وتبادل المعرفة والخبرات، وإتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل مع جميع المخترعين والباحثين حول العالم وتعريفهم بالجامعة، إضافة إلى التعاون مع المهتمين بتسويق الاختراعات تجاريًا.
وتعكس مشاركة مركز الابتكار وريادة الأعمال جهوده في المساهمة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، من خلال تقديم بيئة أكاديمية داعمة لأعضاء هيئة التدريس، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى بناء جسور التواصل مع المجتمع المحلي والعالمي، وتعزيز الحضور الدولي المؤثر.