ترامب: هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ "هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة"، في وقت دفعت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى وهبوط حاد في الأسهم العالمية.
وقال ترامب، في تصريح وجهه لباول: "خفض أسعار الفائدة وتوقف عن التلاعب السياسي".
وبعد فرض الرسوم الجمركية، يتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 70 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الشهر. كما يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة على الودائع 1.75 في المائة بنهاية العام، مما يعني حدوث ثلاثة تخفيضات أخرى في الفائدة.
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