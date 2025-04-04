ترامب: هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنّ "هذا الوقت مثالي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة"، في وقت دفعت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي الأسواق العالمية إلى حالة من الفوضى وهبوط حاد في الأسهم العالمية.

وقال ترامب، في تصريح وجهه لباول: "خفض أسعار الفائدة وتوقف عن التلاعب السياسي".