شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالزمالك: مستحقات زيزو المتأخرة لا تتعدى 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

علق مصدر بنادى الزمالك على مطالبة أحمد مصطفى زيزو بـ70 مليون جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى خلال الفترة الماضية، مع ترحيب اللاعب بفتح باب التفاوض مع مسئولى القلعة البيضاء، لجدول أمواله، دون اتخاذ أى إجراءات قانونية تجاه النادي.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن مستحقات زيزو لن تتعدى 10 ملايين جنيه، واللاعب تم اتخاذ قرار بتغريمه بعد غيابه عن تدريبات الفريق دون إذن، على أن تكون الغرامة المالية وفقا للائحة المالية الفريق.

ويرفض أحمد مصطفى "زيزو" حضور جلسة التحقيق التى أعلن عنها النادي فى بيانه الرسمي، نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019 على حد وصفهم.

ويرى زيزو، بحسب مصدر مقرب، أن علاقته انتهت بنادى الزمالك، خاصة بعد البيان الذى تم نشره على صفحات النادي الرسمية يوم الخميس الماضي، حيث استقر اللاعب بعد التشاور مع والده والقائم بأعمال وكيله على عدم حضور جلسة التحقيق، لأنه من وجهة نظرهم لم يتجاوز فى حق النادي.