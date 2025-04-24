إيرينا شايك تطل بالحذاء الأكثر غرابة على الإطلاق

ميرنا وليد - بيروت - انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "الأحذية الغريبة"، وتسعى إيرينا شايك للفوز بالميدالية الذهبية.



شوهدت عارضة الأزياء اليوم في نيويورك متألقة بإطلالة عصرية مميزة، نسقت بين تيشيرت أسود وتنورة سوداء متوسطة الطول مع سترة رمادية واسعة.

وظهرت شايك بإطلالة ناعمة، مرتدية نظارتها الشمسية السوداء الأنيقة في إحدى يديها، حملت كلبها الأسود الصغير "بينات"، وفي الأخرى حقيبة كونستانس السوداء من هيرميس.

في حين يميل البعض إلى تنسيق إطلالتها مع حذاء أديداس طوكيو العصري أو حذاء لوفر عملي، اتخذت شايك منعطفًا جديدًا تمامًا، مرتدية حذاءً مائيًا، حيث اختارت حذاء ويلكور الأسود المصنوع من النيوبرين سهل الارتداء مع حواف وردية، لا يتجاوز سعره الـ 15 دولارًا.

لا يسع المرء إلا أن يتخيل الظروف التي دفعت شايك إلى ارتداء هذا الحذاء في مشيتها، ربما جاءت مباشرةً من منتزه رانواي رابيدز المائي في كينسبيرغ، نيو جيرسي، ربما كانت تخطط للخوض في مياه تصل إلى الكاحل، على أي حال، لا بد من الإشادة بشايك على هذا الحذاء الغريب.



