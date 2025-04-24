شكرا لقرائتكم خبر عن محامى رمضان صبحى: من حقه المشاركة مع بيراميدز بشكل طبيعي.. والقرار خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، أن استئناف المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات "النادو" قامت بالطعن على قرار تبرئة رمضان صبحي في المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، وكل الأطراف من حقها الاستئناف بعد قرار لجنة الاستماع بالمنظمة المصرية.

وقال زهران فى تصريحات تليفزيونية: "كل الأطراف كان من حقها الطعن على قرار لجنة الاستماع، وفي شهر مارس الماضي تم تحديد جلسة الاستماع يوم 19 مايو المقبل، وكان من المفترض حضورنا في لوزان، لكن طلبنا عقد الجلسة عبر الفيديو كونفرانس".

وأضاف: "جلسة الاستماع لجميع الأطراف، وكل طرف سيقدم الدوافع القانونية ويقوم بشرح وجهة نظره، وسوف يتم إصدار القرار خلال 3 أشهر على أقصى تقدير".

وأكمل: "لا يوجد ما يمنع رمضان صبحي من المشاركة في المباريات مع بيراميدز، بعد قرار لجنة الاستماع بتبرئته من التلاعب في العينات، وسوف يستمر في اللعب إلا لو صدر قرار بمعاقبته".

وزاد: "هناك إمكانية للطعن على قرار المحكمة الرياضية، ويكون أمام الفيدرالية السويسرية، وهي تنظر لصحة الإجراءات الخاصة بأي حكم يصدر من (كاس)".

وتابع: "رمضان صبحي لاعب محترف، ويركز داخل الملعب تمامًا، وترك لنا القضية تمامًا ونحن نقوم بمباشرة جميع الأمور القانونية التي تخص تلك القضية".