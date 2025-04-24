شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخب تونس تحت 20 سنة يبحث عن المجد فى مشاركته التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، لمساته الأخيرة استعدادا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.

يعود منتخب تونس تحت 20 سنة، إلى كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة، 2025 مصر، بتصميم وطموح جديدين، مع تركيز مُتجدد على استعادة مكانته في كرة القدم للشباب.

يتواجد منتخب تونس في "المجموعة ب"، إلى جانب المنتخبات القوية نيجيريا، المغرب وكينيا. يعتمد المنتخب التونسي على مزيج من اللاعبين المحليين والأوروبيين لتحقيق مسيرة قوية في البطولة، حيث يهدف إلى التأهل إلى نصف النهائي، وضمان مكان في كأس العالم تحت 20 سنة، التي ستجرى هذا العام.

كان مشوار تأهل منتخب تونس إلى نهائيات مصر 2025 مُثير. بعد إنهاء تصفيات منطقة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، في المركز الثالث، خلف مصر والمغرب، كانت تونس قد فشلت في التأهل بشكل تلقائي.

تأهلت تونس بعد ذلك إلى النهائيات بعد انسحاب كوت ديفوار من استضافة البطولة. خلال التصفيات حقق المنتخب التونسي انتصارين على ليبيا والجزائر، ولكنه أظهر أيضا بعض الثغرات الدفاعية، حيث سجل وتلقى 5 أهداف. أظهر مشوار تونس قوته الهجومية، ولكنه أبرز أيضًا الحاجة إلى مزيد من الاستقرار.

تُعد هذه المشاركة التاسعة لتونس في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، توتال إنيرجيز، مصر 2025، حيث كانت أول مشاركة له في 1979. أفضل نتيجة لهم كانت في سنة 1985 عندما وصل إلى النهائي لكنه خسر أمام نيجيريا.

وصل منتخب تونس مرتين إلى نصف النهائي في السنوات الأخيرة، ، مما مكنه من التأهل إلى كأس العالم تحت 20 سنة، يظهر تاريخ المنتخب التونسي أنه قادر على المنافسة في أعلى المستويات عندما يجد إيقاعه.

- خليل عياري: يُشكل جناح نادي الملعب التونسي، البالغ من العمر 20 عاما، المعروف بسرعته الفائقة وقدرته على المراوغة واللعب المباشر، تهديدا مُستمرا على الأجنحة.

- لؤي بن فرحات: سجل النجم الصاعد البالغ من العمر 18 عاما، 13 هدفًا في 27 مباراة هذا الموسم. تجعله قدرته على التمرير الإبداعي وعينه على المرمى أحد اللاعبين الرئيسيين في وسط ميدان المنتخب.

- يوسف بشة: يعتبر جناح نادي النادي الرياضي الصفاقسي، لاعب مهاري يتألق في المساحات الواسعة. ستكون مرونته وتسديداته حاسمتين في المباريات الصعبة.

يقود منتخب تونس المدرب، مجدي تراوي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة. يعتمد أسلوبه التكتيكي على التحولات السريعة، مرونة التمركز، والضغط العالي.

يُفضل، تراوي، استخدام تشكيل 4-2-3-1 الذي يشجع على الإبداع في الثلث الهجومي، مع الحفاظ على الانضباط الدفاعي من خلال قاعدة وسط ميدان قوية.

سيكون منتخب تونس في مجموعة صعبة مع نيجيريا، المغرب وكينيا، مما يجعل مجموعتهم واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. ستتطلب كل مباراة دقة تكتيكية وقوة ذهنية.

يسعى منتخب تونس مع ذلك، للوصول إلى نصف النهائي، وهو ما سيضمن تأهله إلى كأس العالم تحت 20 سنة. سيدخل المنتخب التونسي مع لاعبيه الموهوبين ومدربه ذو الخبرة، البطولة كأحد المنتخبات المرشحة لتحقيق مفاجأة.