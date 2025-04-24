تكنولوجيا: تسريب يكشف خارطة منتجات HMD القادمة: Skyline2 وFusion 2 وSkyline 2 GT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HMD عن مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة واتجهت لتحديد ملامح استراتيجية هواتفها لعام 2025، لكنها لم تطلق جميعها بعد.

ومع ذلك، كشف تسريب حديث عن بعض الأجهزة التي تنوي الشركة طرحها هذا العام ضمن خارطة الطريق الخاصة بها.

وفقًا لعدة منشورات على منصة X من الحساب المعروف HMD_MEME (@smashx_60)، الذي اكتسب شهرة في تسريباته المتعلقة بـ HMD، تستعد الشركة لإطلاق نسخ جديدة من بعض هواتفها التي طرحتها العام الماضي.

من بين هذه الأجهزة، يأتي الهاتف الجديد HMD Skyline²، الذي يُعد خليفة لهاتف HMD. ورغم أن المصدر لم يشارك أي مواصفات تقنية للهاتف، إلا أنه أكد أن HMD Skyline² سيُطرح في الأسواق خلال شهر يوليو.

وفي منشور منفصل، كشف المتسرب أن HMD ستعلن أيضًا عن إصدار آخر يُدعى HMD Skyline² GT. وحتى الآن، لم تُعرف الفروقات بين هذا الإصدار وبين HMD Skyline²، كما لم يتم تحديد موعد الإعلان عنه رسميًا.

أما الجهاز الثالث الذي أشار إليه التسريب، فهو HMD Fusion 2. ويُذكر أن HMD كانت قد قدمت النسخة الأولى من هاتف Fusion العام الماضي كخيار اقتصادي يعمل بنظام اندرويد ويتميز بتصميمه الوحداتي (المعياري).

كما عُرض نموذجان خاصان منه خلال مؤتمر MWC 2025 في مارس، أحدهما هو HMD Fusion X1 الموجه للمراهقين، والآخر إصدار خاص بالتعاون مع نادي FC Barcelona.

من المتوقع أن يحافظ HMD Fusion 2 على التصميم المعياري لسلفه، وربما حتى على الشكل العام، مما قد يجعله متوافقًا مع ملحقات Fusion الحالية.

ومع ذلك، فإن تحسينات مثل شاشة Full HD، ومعالج أقوى، وكاميرا ثانوية أفضل ستكون إضافات مرحّب بها. وعلى غرار Skyline² GT، لا توجد أي معلومات مؤكدة حول موعد إطلاق الهاتف.

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