الامارات | رئيس الدولة: الإمارات تدعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، أمس، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بقصر الشاطئ في أبوظبي، الرئيس أحمد الشرع، الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات، حيث رحب سموّه، خلال اللقاء، بالرئيس الضيف، متمنياً له النجاح والتوفيق في قيادة بلده خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو التنمية والأمن والاستقرار.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تناول اللقاء التطورات في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكداً سموّه في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم الأشقاء في سورية لمواجهة تحديات المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سورية بما يلبي تطلعات شعبها نحو مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وجدد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال سموّه إن استقرار سورية وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها، مؤكداً سموّه أن دولة الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم لسورية وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير دولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك المزروعي، ووزير دولة، خليفة بن شاهين المرر، ورئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لانا نسيبة، وسفير الدولة لدى الجمهورية العربية السورية، حسن الشحي، وعدد من كبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس السوري، الذي يضم وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدداً من المسؤولين.

وكان الرئيس أحمد الشرع قد وصل، في وقت سابق أمس، إلى أبوظبي، حيث كان في استقباله بمطار البطين سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

محمد بن زايد:

• موقف الإمارات ثابت تجاه دعم وحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

• استقرار سورية وتعزيز أمنها هو مصلحة للمنطقة كلها.

• الإمارات لن تدخر جهداً في تقديم كل ما تستطيع من دعم لسورية وشعبها الشقيق خلال الفترة المقبلة.