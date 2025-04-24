الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار خطة للتخلص من واردات الوقود الروسي

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية ستقدم خلال الأسبوعين المقبلين خارطة طريق لرؤيتها بشأن التخلص التدريجي من جميع واردات الوقود الروسي.

واوضحت فون دير لاين في اجتماع نظمته الحكومة البريطانية ووكالة الطاقة الدولية اليوم، إن واردات الغاز الروسي انخفضت إلى 18 بالمئة من نحو 45 بالمئة في 2021، لكن هناك المزيد من الخطوات يتعين القيام بها.

وذكرت فون دير لاين "تلك الشراكات في مجال الطاقة، بما في ذلك واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، تظل ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي". ولم تؤكد فون دير لاين في كلمتها موعد إصدار خارطة الطريق لكن جدول أعمال منفصلا للمفوضية يظهر أن من المقرر نشرها في السادس من أيار.

وتعهدت المفوضية الأوروبية بالتوقف عن استخدام الوقود الروسي بحلول 2027 ردا على الحرب في أوكرانيا في 2022.

وجرى تعويض كمية كبيرة من فجوة المعروض من خلال استقبال المزيد من صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وزيادة الغاز من النرويج.