المدير العام لقوى الأمن استقبل السفيرين البريطاني والمجري

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، في مكتبه، بثكنة المقر العام، السفير البريطاني هاميش كاول مع وفد من السفارة.
كما استقبل السفير المجري فيرينز تشيلاغ، على رأس وفد.
وخلال هذين اللقاءين، تم عرض الأوضاع العامّة في البلاد.
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