مركز أبها بطل بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني اليوم الخميس مركز أبها للصم بطل بطولة المملكة لكرة القدم للصالات للصم بعد فوزه في المباراة الختامية على مركز الباحة للصم بنتيجة 6 اهداف مقابل 2 في اللقاء الذي اقيم على صالة ملعب مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف. وتسلم لاعبو مركز أبها الكاس والميداليات الذهبية وتم تسليم لاعبي مركز الصم بالباحة الميداليات الفضية فيما تسلم لاعبو نادي جدة للصم الميداليات البرونزية بعد تحقيق المركز الثالث اثر فوزهم على مركز الطائف للصم بنتيجة 6 مقابل 2. وتم تكريم اللاعبين المميزين في البطولة وحصل اللاعب سعد النفيعي من مركز الصم بالطائف كافضل حارس واللاعب سعود القثامي من مركز الطائف للصم كهداف البطولة واللاعب يزيد الزهراني من مركز الصم بنجران كافضل لاعب.

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