موانئ: إضافة خدمة الشحن "mix (milaha india gulf express)" التابعة لشركة "milaha" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

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يأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم حركة الصادرات والواردات الوطنية, وذلك انسجامًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا لربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ موندرا ونهافا شيفا بالهند، وصحار بعمان، وجبل علي بالإمارات، وحمد بقطر بطاقة استيعابية تبلغ 2,177 حاوية قياسية.
يُذكر أن الشراكات التي تعقدها "موانئ" مع أبرز الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تعزيز تطوير موانئ المملكة، ودعم قدرتها التنافسية، وتنمية بنيتها التحتية، فضلًا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.
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