فوز بلدية ضهر المغارة في اقليم الخروب بالتزكية

فازت لائحة بلدية "ضهر المغارة" بالتزكية، وضمت: ايلي عبدالله داغر، طلعت طانوس داغر، جوزف سبع عيد، طانيوس ادمون داغر، مارون كرم داغر، فادي انيس داغر، فريد حسيب داغر، ھادي سمير داغر وإيلي يوسف داغر.

كما فاز بالتزكية ايضا، عبدو انيس داغر بمنصب المختار في البلدة .