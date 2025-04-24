شكرا لقرائتكم خبر "دور الإعلام الثقافي" محور لقاء ديوانية القلم الذهبي الأسبوعي بحضور نخبة من الإعلاميين والمثقفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت ديوانية القلم الذهبي أمس (الأربعاء) لقاءها الأسبوعي بعنوان "دور الإعلام الثقافي"، بحضور مجموعة من الإعلاميين والمثقفين الذين ناقشوا أهمية الإعلام في دعم المشهد الثقافي المحلي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الإنتاج الأدبي والفني.

وشهد اللقاء مداخلات ثرية تناولت العلاقة التشاركية بين الإعلام والمؤسسات الثقافية، والدور المحوري الذي تلعبه المنصات الإعلامية في إيصال رسالة الثقافة إلى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الحضور في توظيف الإعلام لخدمة قضايا الثقافة والفكر.

وأشاد المتحدثون بالدور المتنامي الذي تقوم به المملكة في دعم الحركة الثقافية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدين أن الإعلام الثقافي يعد ركيزة أساسية في تحقيق الاستدامة المعرفية وتعزيز الانفتاح الحضاري.

وتواصل ديوانية القلم الذهبي عقد لقاءاتها الدورية التي تجمع الأدباء والمثقفين والإعلاميين، في إطار سعيها إلى ترسيخ الحوار الثقافي وإثراء الحراك الإبداعي من خلال تبادل الآراء وطرح المبادرات الثقافية الفاعلة.