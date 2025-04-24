«الإمارات الصحية»: خطوات نوعية تعزز الابتكار وخدمة المتعاملين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، بزيارة عدد من مراكز الرعاية الصحية ومراكز الصحة العامة والمراكز التخصصية في المنطقة الشرقية، والتي تشهد حالياً تحديثات شاملة في بنيتها التحتية وكفاءتها التشغيلية والتقنية.

وأكّد السركال في تصريح له خلال الجولة، أن ما تشهده منشآت المؤسسة اليوم من عمليات تطوير وتحديث هو جزء من تحول ممنهج يتماشى مع رؤية القيادة، التي تدفعنا دائماً نحو تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التحول يرتكز على إعادة تصميم البنية التحتية بما يخدم احتياجات المستقبل، ويضع تجربة المتعامل في صميم عمليات التخطيط والتنفيذ، انسجاماً مع استراتيجيات الحكومة الرامية إلى تعزيز الابتكار والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

وقال: «إننا لا نُحدث فرقاً في البنية التحتية فقط، بل نتجاوزها لنُحدث فرقاً في حياة الناس باعتبار أن البنية التحتية ليست غاية بحد ذاتها إنما وسيلة لتقديم خدمات صحية ذكية ومتكاملة تثري رحلة المتعامل وتلبي احتياجاته وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

وتم خلال الجولة الاطلاع على مجموعة من التطويرات الجوهرية التي شملت البنية التحتية لعدد من المراكز، من أبرزها توسعة المرافق وإعادة تصميم المسارات التشغيلية الداخلية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المتعاملين والكوادر الطبية، وتحسين تدفق الخدمة داخل المنشآت الصحية.

وتم الانتهاء من أعمال الصيانة في مركز القرية الصحي ومن المقرر أن يُعاد افتتاحه خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال أعمال التطوير النهائية، حيث تتركز ملامح التطوير في المركز، الذي يقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية رائدة، في إعادة صياغة نموذج تشغيلي جديد.

خطة الصيانة

وجّه الدكتور السركال بالبدء في خطة صيانة متكاملة لمركز البدية الصحي، لتعزيز جاهزيته التشغيلية وتطوير مرافقه وفق معايير بيئة الرعاية الحديثة، وقد أكد عدد من المتعاملين في المركز، عن رضاهم وسعادتهم بمستوى الخدمات، مؤكدين أن التحسينات المرتقبة ستضيف مزيداً من الراحة والكفاءة لتجربتهم الصحية.

أما مركز ضدنا الصحي، فقد شكّل نموذجاً واضحاً في مسار التحوّل، حيث شهد سلسلة من التغييرات النوعية التي شملت بنيته التشغيلية ومرافقه الحيوية، بالإضافة إلى تخصيص مساحة متقدمة للأنشطة الصحية المجتمعية. كما تم التوجيه بتنفيذ أعمال صيانة شاملة لعدد من المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية.