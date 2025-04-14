في تقليد متوارث عبر قرون.. شاهد وصول حجاج إسبان إلى سوريا في طريقهم إلى السعودية على ظهور الخيول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 أبريل 2025, 8:56 مساءً

وصل حجاج إسبان إلى سوريا على ظهور الخيول عبر معبر السلامة الحدودي مع تركيا في إعزاز بريف حلب الشمالي، إحياءً لتراث الأجداد الذين قصدوا سوريا على مَر القرون. وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تحدث أحد الحجاج من دولة المغرب، ويعيش في إسبانيا، بأنه التحق برحلة الحج هذا العام على ظهر الخيل عندما سمع بهذه الرحلة، وقال: "أنا أحب سوريا، وهي بلدي الثاني، ونحن مسحورون بدخولنا إلى سوريا". ورافق الحجاج على الخيول قافلة من السيارات، وهتف المستقبلون لهم بالأهازيج الترحيبية والتصفيق. وقال أحد المسؤولين على المعبر الحدودي: "استقبلناهم في مركز السلامة الحدودي، ونتمنى لهم التوفيق والسعادة، والوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، وأداء شعائر فريضة الحج على أكمل وجه". وأضاف: "فرحنا كثيرًا بهذا الموقف الجميل الذي أعاد لنا سيرة الأجداد عندما كانوا عبر القرون يصلون من جميع أنحاء العالم إلى سوريا سيرًا على الأقدام، أو على ظهور الخيول العربية الأصيلة". واستعدادًا لموسم حج هذا العام (1446 هجريًّا) أعلنت وزارة الداخلية السعودية عددًا من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء فريضة الحج بأمن ويُسر وطمأنينة.

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