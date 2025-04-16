شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الرياح تخفض درجات الحرارة في المملكة وتحمل معها الغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت المملكة خلال الأيام الماضية انخفاضًا في درجات الحرارة نتيجة تأثير الرياح الشمالية، حسبما أفاد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل في تصريحات لقناة "الإخبارية".

وأوضح العقيل أن جنوب الرياض تتأثر حاليًا بكتلة غبارية، متوقعًا استمرار تدني الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

كما نبه إلى شبه انعدام للرؤية في بعض مناطق المنطقة الشرقية نتيجة موجة الغبار المصاحبة.

وأشار إلى أن الأجواء في جدة مستقرة، والسماء صافية، والجو معتدل.

وأضاف أن المملكة تمر حاليًا بفصل الربيع، وتحديدًا في ذروة تقلبات الطقس ودرجات الحرارة، ما يسهم في نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

عوالق ترابية على الرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، من عوالق ترابية على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر.





تبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 صباحًا.

ويشمل التنبيه رماح والدرعية والعاصمة الرياض.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

أتربة على الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.



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وتبدأ الظاهرة الساعة 2 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق وذعبلوتنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3كيلومترات