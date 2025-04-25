الرئيس عون تسلم دعوة من الرئيس العراقي لحضور القمة العربية في بغداد في 17 أيار المقبل

تسلّم رئيس الجمهورية جوزاف عون دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني، لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد – دار السلام، في 17 أيار المقبل.

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