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حتى مساء الجمعة.. تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على خيبر

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

حتى مساء الجمعة.. تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على خيبر

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظة خيبر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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