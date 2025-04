شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء الجمعة.. تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على خيبر والان نبدء بالتفاصيل

الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق #جازان و #عسير و #الباحة و #مكة_المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة #المدينة_المنورة.#اليوم | #طقس_السعودية



الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظة خيبر. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.