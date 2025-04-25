شكرا لقرائتكم خبر عن حتى مساء الجمعة.. تنبيه من أمطار وصواعق رعدية على خيبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظة خيبر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
وتشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظة خيبر. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق #جازان و #عسير و #الباحة و #مكة_المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة #المدينة_المنورة.#اليوم | #طقس_السعودية— صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2025
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وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.