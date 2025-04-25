البيطار يستجوب حسان دياب في قصر العدل في بيروت

وصل رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب إلى قصر العدل في بيروت، من أجل الاستجواب أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك بحضور وكيله.
يُذكر أن البيطار استأنف تحقيقاته في القضيّة منذ شهر شباط الماضي، واستجوب إثر ذلك شخصيات.
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