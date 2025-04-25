أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنه "ضمن إطار ملاحقة الجرائم وتوقيف مرتكبيها على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، ادّعت إحدى المواطنات، بتاريخ 22-4-2025، أمام مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ مجهول بجرم ابتزاز وتهديد بنشر صورٍ خاصّة بها، استحصل عليها بطريقة غير معروفة، مهدّداً إياها بنشر هذه الصّور في حال رفضها دفع مبلغ ألف دولار أميركي".
وكشفت المديرية، أنه "من خلال التّحقيق والمتابعة الفوريّة من قبل المفرزة المذكورة، تم استدراج المشتبه به إلى محلّة جسر الفيضة حيث تم توقيفه وضبط هاتفه الخلوي وحافظة معلومات”Flash Memory” تحتوي على صورٍ للمدّعية ومحادثات بينه وبينها عبر تطبيق “WhatsApp”، تُظهِر تهديده لها".
وأكد أن "التّحقيق معه، اعترف بما نُسِبً إليه، وأنّه استحصل على الصّور من شخص يجهله أرسلها له من خلال رقم خلوي أجنبي"، مشدداً على "التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: مفرزة زحلة أوقفت شخصاً هدّد إحدى المواطنات وابتزّها بمبلغ ماليّ لقاء عدم نشر صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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