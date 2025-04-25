الرئيس عون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: لنبدأ عملنا فورًا وأتعهد لكم بأن أكون معكم

أشار رئيس الجمهورية جوزاف عون، من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى "أنّني جئت إليكم اليوم، طالبا منكم خدمة ألا وهي مساعدتي، ومساعدة كل مسؤول في لبنان، على أن نبدأ عملنا فورا".

وقال "جئت إليكم اليوم، لأكشف لكم سرا مكشوفا، تعرفونه مثلي وأكثر وهو أن المسؤول، يحتاج إلى مقومات كثيرة ربما. وغالبا إلى أشخاص كثر لكنه يحتاج أولا إلى من يقول له لا، ولو بصيغة مهذبة مخففة من نوع: "نعم.. ولكن" شرط ألا تكون "لا" كيدية. أو ثأرية. أو أنانية. أو عدمية، وألا تكون حتما، "لا"، من نوع: "قوم حتى إقعد محلك". المسؤول الحكيم، يحتاج كل لحظة، إلى "لا" مبنية على العلم. وعلى البحث. وعلى الخبرات المتراكمة. وعلى النزاهة الفكرية، خصوصا خصوصا، على هاجس السعي إلى المصلحة العامة وطبيعة هذا المجلس، هو أن تكونوا كذلك".

وأوضح عون أنّه "ثمة مدرستان. مدرسة تعتقد بأن ال​سياسة​ هي نشاط سلطوي... محوره الحاكم وهدفه خير الحاكم أو في أوسع الآفاق، خير حزب الحاكم أو خير "الحزب الحاكم"، وهناك مدرسة ثانية، تؤمن بأن السياسة هي نشاط إنساني محوره الإنسان وهدفه خير الإنسان أولا وأخيرا".

وأضاف عون "لذلك، أنا أحتاج إليكم كما إلى كل لبناني حر. أحتاج إلى رأيكم. إلى مشورتكم. إلى خبراتكم وعلمكم وتخطيطكم ودراساتكم.. وهذا ما حققه مجلسكم الكريم، برئاسة الأستاذ شارل عربيد وكل الأعضاء، حين بات قانونكم المعدل، والذي أقره المجلس النيابي مشكورا، يلزم الحكومة باستشارتكم، في كل شأن اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي، ويفتح للمؤسسات الدستورية الأخرى، باب الحق باستشارتكم أيضا".

وتابع: "فلا تتنازلوا عن هذا الحق. ولا تتساهلوا في أدائه وأنا هنا اليوم، لأتعهد لكم بأن أكون معكم. أحمي واجبكم وحقكم وأحتمي برأيكم وفكركم لنحقق جميعا خير أهلنا وشعبنا خير الإنسان، في وطن الإنسان لبنان".