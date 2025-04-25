رئاسة الحكومة أعلنت نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية

أعلنت رئاسة الحكومة نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية. وأمس، أقرّ مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية ٨٧ صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه. وأصبحت المادة الثالثة تنص على رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين او المقيمين المستقلين المعينيين وفق الاصول من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.

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