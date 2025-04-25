يعقوب: ماذا عن الاعتداء على الهرمل وتهجير اللبنانيين من قراهم؟

سأل رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح له :"ألا ينظر اللبنانيون إلى تعاميم الجولاني على محافظات السويداء والقنيطرة ودرعا، على أنها استسلام لإسرائيل، وفتح للمجال أمام قواتها، ومعاقبة لأي مقاوم بالسجن، وحتى من يرفع صورة لرمز من رموز المقاومة؟ ومن الجانب اللبناني، ماذا عن الاعتداء على الهرمل، والتنكيل، وتهجير اللبنانيين من قراهم، والمعلومات المتداولة عن نية شنّ هجوم على لبنان، بذريعة نزع السلاح، والضغط على أبناء البقاع؟ كل ذلك غير المجازر المرتكبة في حق العلويين والشيعة والمسيحيين، والتي وصلت أشلاؤهم إلى شواطئ لبنان. الحقيقة أن كل الأصوات التي لا تميّز بين العدو والصديق، وتتماهى مع المؤامرة التي يديرها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، منطقها ساقط، ولا يخدم مصلحة الوطن. لقد باتت هذه الأصوات مجرد ضجيج بلا صدى".

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