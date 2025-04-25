خليل جان حرفوش قرّر عدم الترشح إلى الانتخابات البلدية المقبلة

أعلن رئيس اتحاد بلديات جزين خليل جان حرفوش، أنّه قرّر عدم الترشح إلى الانتخابات البلدية المقبلة، وذلك "إيماناً مني بمبدأ المداورة في السلطة وثانياً لأسباب شخصية ومهنية".

وأوضح في بيان أنّه قرر ذلك "بعد مرور خمسة عشر عامًا (وقبلها ثلاثة أعوام) في خدمة مدينة جزين ومنطقتها وأهلها، حيث قمت بالمستحيل مع زملائي في سبيل تحسين البنى التحتية وتعزيز السياحة وتنظيم المهرجانات ودعم قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة واشراك المجتمع المدني واقامة الشراكات مع القطاع الخاص وتأمين التمويل من الجهات المانحة ونسج العلاقات مع المناطق والبلدات الفرنسية، والمحافظة على البيئة والغابات، وإدارة الأزمات المتتالية".

وقال إن "هذا القرار هو قرار شخصي مُتخذ منذ ثلاث سنوات وليس نتيجة أي ضغوطات أو شروط من أي جهّة كما سوّق وأوهم البعض، وقد تم إبلاغ المعنيين والمقربين بهذا الأمر حينها".

وأضاف "أهلي وأعزائي، حتى إن كنت سوف أترك المنصب البلدي، إلا إنني سوف أبقى بينكم في منطقة جزين أساعد وأخدم حيث يمكنني ذلك، وسوف تبقون بمثابة عائلتي الكبيرة، أفرح معكم وأحزن معكم، كما دائماً وأبدًا".